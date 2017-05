Marc Bartra voltou a treinar com o Borussia Dortmund

Lusa 10 Mai, 2017, 19:02 | Liga dos Campeões

O clube alemão, através do seu sítio na internet, deu conta deste regresso, enquanto o próprio jogador, na sua conta do Twitter, se manifestou “feliz por voltar a treinar com a equipa e com mais vontade do que nunca de voltar a jogar”.



Bartra foi único jogador do Borussia que saiu ferido do atentado à bomba que atingiu o autocarro da equipa, tendo sofrido uma fratura do braço e sido atingido por estilhaços que o obrigaram a ser submetido a uma cirurgia.



O jogador já tinha voltado a treinar sozinho, mas hoje, pela primeira vez, fê-lo integrado no grupo.



O Borussia Dortmund tem dois jogos da ‘Bundesliga’ por disputar, estando a equipa na luta para manter o terceiro lugar, que lhe dá acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões, e ainda a final da Taça da Alemanha, na qual defrontará o Eintracht de Frankfurt.