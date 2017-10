Mazeika arbitra Benfica em Manchester, Turpin a receção do Sporting à Juventus

Lusa 29 Out, 2017, 14:08 / atualizado em 29 Out, 2017, 14:08 | Liga dos Campeões

De acordo com as nomeações hoje divulgadas pela UEFA, Mazeika, de 39 anos e internacional desde 2008, vai dirigir a receção dos 'red devils', treinados pelo português José Mourinho, ao tetracampeão português, a contar para o Grupo A da 'Champions'.



O árbitro lituano esteve na goleada da seleção portuguesa nas Ilhas Faroé, por 6-0, de qualificação para o Mundial2018, naquela que foi a sua estreia a dirigir encontros do escalão de seniores de equipas lusas.



Para o jogo entre o Sporting e a hexacampeã italiana Juventus, do Grupo D, a UEFA designou Clément Turpin, de 35 anos e internacional desde 2010, que arbitrou o empate dos 'leões' no terreno do Maribor (1-1), na edição de 2014/15 da 'Champions', e a vitória caseira frente ao Vaslui (2-0), para a Liga Europa de 2011/12, quando também arbitrou o desaire do Vitória de Guimarães no terreno do Atlético de Madrid (2-0).



Na época passada, Turpin esteve na vitória caseira do Benfica frente ao Dínamo Kiev, por 1-0, também para a 'Champions', depois de, na temporada anterior, ter estado na vitória caseira do FC Porto ao Maccabi Telavive (2-0), para a Liga dos Campeões, e nas derrotas de Sporting de Braga no terreno do Fenerbahçe (1-0), para a Liga Europa.



O árbitro francês esteve também no empate da seleção sub-21 com a Suécia (1-1), no Europeu de 2015, e, mais recentemente, em março de 2017, na derrota da seleção principal por 3-2 frente à Suécia, num particular disputado no Funchal.



Os dois jogos dos 'grandes' lisboetas estão marcados para terça-feira, às 19:45.



O Benfica ainda não pontuou e ocupa o quarto e último lugar do Grupo A, que é liderado pelo Manchester United, enquanto, no agrupamento D, o Sporting segue no terceiro posto, com três pontos, menos três do que a Juventus e menos seis do que o líder FC Barcelona.