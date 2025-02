Mbappé arrasa City e PSG o Brest, no adeus do Sporting e da Juve

Sem Pedro Gonçalves, Daniel Bragança, Geny Catamo, Morita, Nuno Santos e St. Juste, mais Trincão, Gyökeres, Fresneda e Maxi Araújo, os ‘leões’, derrotados por 3-0 em casa, entraram resignados em solo alemão, limitando-se a tentar não perder.



Nesse sentido, os comandados de Rui Borges conseguiram o ‘objetivo’, ainda que com sofrimento, valendo Rui Silva a parar um penálti de Guirassy, aos 59 minutos, e o ‘excesso’ de pontaria de Reyna, que, isolado, aos 69, atirou ao ‘ferro’.



Os alemães limitaram-se a controlar a eliminatória e estão, sem sobressaltos, pela 10.ª vez, nas últimas 13 épocas, nos ‘oitavos’, fase em que vão enfrentar Lille ou Aston Villa – deste duelo sairá o possível adversário do Benfica nos ‘quartos’.



Se em Dortmund aconteceu o esperado, no Bernabéu também, com o Real Madrid, que já tinha vencido por 3-2 em Inglaterra, a voltar a bater o pior Manchester City em muitos anos, por 3-1, numa noite que foi toda do francês Kylian Mbappé, autor de um ‘hat-trick’.



O avançado gaulês, que já tinha marcado um tento no Etihad, inaugurou o marcador logo aos quatro minutos, colocando os ‘merengues’ ainda mais por cima na eliminatória, que, depois, ‘matou’ em definitivo, com tentos aos 33 e 61.



Nos descontos, aos 90+2 minutos, o ex-portista Nico González reduziu para o City, que teve no ‘onze’ Rúben Dias e Bernardo Silva, mas num golo irrelevante, que não impediu a 28.ª presença consecutiva dos campeões em título no ‘top 16’ da prova.



A formação ‘merengue’, 15 vezes campeã da Europa, vai agora jogar o acesso aos ‘quartos’ com o vizinho Atlético de Madrid ou com o campeão alemão Bayer Leverkusen.



O Real Madrid passou por claros 6-3, que podem, ainda assim, ser considerados equilibrados se comparados com o 10-0 com que o Paris Saint-Germain brindou o Brest, no duelo gaulês, depois do 7-0 de hoje, no Parque dos Príncipes, com três golos lusos.



Vitinha, aos 59 minutos, Nuno Mendes, aos 69, e o suplente Gonçalo Ramos, aos 76, marcaram pelos parisienses, sendo que o ex-avançado do Benfica ainda assistiu, aos 64, para o quarto tento, de Desire Doué, numa jogada iniciada por João Neves.



Os outros golos dos parisienses, que estão pela 13.ª vez seguida nos ‘oitavos’ e vão defrontar Liverpool ou FC Barcelona, foram apontados por Barcola, aos 20 minutos, o georgiano Kvaratskhelia, aos 39, e Senny Mayulu, aos 86.



As grandes emoções aconteceram nos Países Baixos, onde o PSV Eindhoven, que tinha perdido por 2-1 em Turim, deu a volta à Juventus, com um triunfo por 3-1, após prolongamento, com a ‘velha senhora’ a seguir o mesmo caminho de AC Milan e Atalanta.



O croata Ivan Perisic (53 minutos) adiantou o PSV, o norte-americano Timothy Weah (63) ainda empatou, mas o marroquino Ismael Saibari (74) forçou o tempo extra, do qual Ryan Flamingo saiu como herói, ao marcar o golo do apuramento (98).



Os neerlandeses, campeões europeus em 1987/88, à custa do Benfica, vão agora defrontar Arsenal ou Inter Milão, enquanto a ‘Juve’ está fora, depois de um jogo em que contou de início com Renato Veiga (saiu aos 12 minutos) e Francisco Conceição (77).



Na terça-feira, destaque para o apuramento do Benfica, conseguido com um empate a três golos face ao Mónaco, na Luz, onde Aktürkoglu, Pavlidis e Kökçü marcaram para os ‘encarnados’, depois do triunfo por 1-0 em França.



O Bayern Munique, de Raphaël Guerreiro e Palhinha, também se qualificou, ao afastar na última jogada o Celtic, de Jota e Paulo Bernardo, enquanto Feyenoord e Club Brugge surpreenderam, ao eliminarem o AC Milan, de Sérgio Conceição, João Félix e Rafael Leão, e a Atalanta, de Rui Patrício, respetivamente.



Nos ‘oitavos’, o Benfica encontra Liverpool ou FC Barcelona, o Bayern Munique mede forças com Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen, o Feyenoord joga com Arsenal ou Inter Milão e o Club Brugge enfrenta Lille ou Aston Villa.



Liverpool, FC Barcelona, Arsenal, Inter Milão, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa qualificaram-se diretamente para os ‘oitavos’, saltando o play-off, ao ficarem nos oito primeiros lugares da nova fase de liga.



Os ‘oitavos’ realizam-se em 04 e 05 de março (primeira mão) e 11 e 12 do mesmo mês (segunda), com sorteio, também dos quartos de final e meias-finais, na sexta-feira, na sede da UEFA, em Nyon, a partir das 12:00 locais (11:00 em Lisboa).