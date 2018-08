Miguel Vítor vê o Benfica capaz de eliminar o PAOK

Mário Aleixo - RTP Comentários 21 Ago, 2018, 12:26 / atualizado em 21 Ago, 2018, 12:26 | Liga dos Campeões

Benfica e PAOK jogam esta terça-feira, a partir das 20h00, a 1.ª mão desta eliminatória, no estádio da Luz, com o segundo jogo marcado para dia 29 deste mês, em Salónica.



Miguel Vítor, de 29 anos, jogou de 2001 a 2012 na equipa encarnada tendo representado o emblema grego de 2013 a 2016.



Atualmente o defesa-central representa os israelitas do Hapoel Beer Sheva e, em declarações ao jornalista da Antena 1 Mário Rui, reconhece valor ao coletivo grego equipa que é preciso respeitar.





O antigo jogador do Benfica reconheceu que a equipa do seu coração começou bem a época e, na sua opinião tem sido determinante o rendimento do trio de meio-campo (Fejsa, Pizzi e Gedson).









Instado a pronunciar-se sobre o compatriota Vieirinha que atua no PAOK disse tratar-se de “um jogador muito importante na equipa grega, um ídolo para os adeptos que se revela muito forte nas bolas paradas”.









O central português revelou os pontos fortes da equipa do PAOK que tem no avançado Prijovic a maior ameaça.Na opinião de Miguel Vítor será importante para o Benfica fazer um bom resultado na primeira mão para depois ir à Grécia mais confortável, pois é sempre um ambiente difícil para se jogar.“O PAOK consegue sempre o melhor de si com o apoio dos seus adeptos", alertou o central.Lá longe, a sul de Israel, na cidade de Beer Sheva, o jogador falou do presente e da recuperação que efetua após uma cirurgia a um joelho que decorre bem mas que se afigura demorada.