Milorad Mazic arbitra o jogo Benfica-PAOK

Mário Aleixo - RTP Comentários 20 Ago, 2018, 08:24 / atualizado em 20 Ago, 2018, 08:24 | Liga dos Campeões

O desafio realiza-sa esta terça-feira, a partir das 20h00, no Estádio da Luz.





A UEFA nomeou Milorad Mazic, sérvio de 45 anos, um dos árbitros mais antigos em ação que integra o quadro da FIFA desde 2009.





O juiz de campo vai apitar pela quarta vez um desafio dos encarnados que somam um triunfo (2-1 ante o Galatasaray, na 'Champions', em 2015/16), um empate (1-1 com o Besiktas, na mesma prova, em 2016/17) e uam derrota (0-1 com o Fenerbahçe, na Liga Europa, em 2012/13).





Mazic é administrador de empresas e foi o árbitro do Alemanha- 4 Portugal- 0, no Mundial do Brasil com críticas da delegação nacional pela expulsão de Pepe e no penálti que deu 1-0 aos germânicos.No currículo Mazic tem uma final da supertaça europeia há dois anos.