Mónaco contrata avançado Adama Diakhaby ao Rennes

Diakhaby, que pode jogar como extremo esquerdo ou direito, vinculou-se aos monegascos, onde jogam João Moutinho, Rony Lopes e Gil Dias, para as próximas cinco temporadas.





Formado no Caen, o internacional sub-21 francês cumpriu apenas uma temporada na ‘Ligue 1’, alinhando em 28 jogos e marcando quatro golos (dois frente ao novo clube) em todas as competições durante a temporada 2016/17.“Estou muito feliz por me juntar ao Mónaco, um clube com um projeto desportivo muito ambicioso que dá muitas oportunidades a jovens jogadores”, apontou o atleta, em declarações ao sítio oficial do clube na Internet, onde também manifestou a vontade de “mostrar qualidades e evoluir o mais possível”.Por seu lado, o vice-presidente do emblema do principado, Vadim Vasilyev, apontou o reforço do plantel às ordens de Leonardo Jardim como um “jovem muito promissor”, que é “rápido e técnico, podendo fazer a diferença”, qualidades que “encaixam perfeitamente” no projeto do clube.Diakhaby é a terceira contratação do campeão francês, depois das entradas de Youri Tielemans, ex-Anderlecht, e Terence Kongolo, recrutado ao campeão holandês Feyenoord.