Nagelsmann rejeita favoritismo e afirma que é preciso respeitar o Benfica

“Não quero falar de favoritos. Esse é um rótulo colocado pela imprensa, nós temos de provar dentro de campo que somos melhores, respeitando o Benfica e vencendo de forma justa. Seria bom começar com uma vitória”, sublinhou.



Em conferência de imprensa de antevisão ao embate entre a formação alemã e o campeão português, Julian Nagelsmann revelou ter estratégias montadas para neutralizar a dupla atacante dos ‘encarnados’ e enumerou os perigos e qualidades da equipa portuguesa.



“Temos algumas hipóteses para procurar neutralizar os avançados. O Benfica é uma equipa com muitas qualidades, os avançados têm características diferentes, são robustos e ágeis. É preciso ter atenção aos cruzamentos do Benfica. Têm jovens jogadores muito interessantes, mas também contam com vários jogadores com experiência”, explicou.



O técnico alemão, de 32 anos, elogiou o trabalho do Benfica na formação de jovens talentos e confessou que a margem de erro na Liga dos Campeões é menor do que na Bundesliga.



“Portugal tem uma grande quantidade de talentos e o Benfica tem um trabalho na formação bastante meritório. Na Liga dos Campeões, as vitórias são mais importantes, pois temos menos tempo de competição. Há menos oportunidades para emendar alguns erros e, se tivermos muitas falhas, teremos mais dificuldades em avançar na competição”, disse.



O capitão do Leipzig, Willi Orban, elogiou o Benfica e revelou que será “um jogo difícil”, mas considera que, caso os alemães façam o seu jogo, podem sair da Luz com “um bom resultado”.



“Será um jogo difícil, o Benfica é uma equipa bastante interessante, com vários jogadores ofensivos. Vamos tentar praticar o nosso jogo e levá-lo para o campo. Se o fizermos, penso que podemos ter um bom resultado. O Benfica é um nome na Europa, tem uma grande experiência na competição. Respeitamos o adversário, mas temos ambição e confiança”, afirmou.



O defesa central, de 26 anos, realçou que a equipa está mais madura em relação à última participação na Liga dos Campeões, em 2017/18, e espera que possa ter “um bom desempenho”.



“A expectativa é enorme. Da primeira vez que cá estivemos, estávamos muito nervosos. Amadurecemos, queremos ter um bom desempenho e somar pontos para avançar na competição. Estamos satisfeitos por começar neste belíssimo estádio esta aventura”, concluiu.



O Benfica recebe o Leipzig na terça-feira, em jogo da primeira ronda do grupo G da Liga dos Campeões de futebol, no Estádio da Luz, em Lisboa, às 20h00.