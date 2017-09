O Sporting entra esta terça-feira em campo para disputar a primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, frente ao Olympiacos, em Atenas. A equipa de Jorge Jesus inicia a prova milionária motivada, após derrotar o Steua de Bucareste no play-off de acesso à Champions, e de ter conseguido cinco triunfos em outros tantos jogos na Liga Portuguesa. No Georgios Karaiskakis, os Leões vão tentar os primeiros pontos europeus da época para depois pensar e analisar ao detalhe os confrontos com FC Barcelona e Juventus, que também fazem parte do Grupo D. A partida tem início às 19h45. Pode seguir todas as incidências no site da RTP, com transmissão em direto no canal 1 da RTP e relato na Antena 1. Esta é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.