Oxlade-Chamberlain falha mundial da Rússia

“O Liverpool pode confirmar que a época 2017/18 terminou para Alex Chamberlain, tanto ao nível do clube como da seleção, devido a uma lesão no ligamento do joelho, sofrida na terça-feira frente à Roma”, anunciou o clube no seu sítio oficial.



O médio sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho face ao conjunto italiano, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões Europeus, em Anfield Road, quando decorriam 18 minutos da partida que terminou com a vitória do Liverpool por 5-2.



Segundo o clube da cidade dos ‘beatles’, Oxlade-Chamberlain iniciará agora um “programa de reabilitação de modo a que recupere o mais rápido possível e esteja em condições de voltar ao ativo no início da próxima época”.



O médio inglês, de 24 anos, vai ficar, assim, fora da final da Liga dos Campeões, caso do Liverpool lá chegue, e do Mundial2018, dois anos depois de não ter participado no Euro2016 devido, igualmente, a uma lesão no joelho.



Oxlade-Chamberlain tornou-se numa opção regular no meio-campo da seleção inglesa orientada por Gareth Southgate depois de se ter transferido do Arsenal para o Liverpool no final da época passada.