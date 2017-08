Paulo Oliveira: Sporting marca e ganha ao Steaua

Mário Aleixo - RTP 23 Ago, 2017, 12:25 / atualizado em 23 Ago, 2017, 12:25 | Liga dos Campeões

O futebolista, de 26 anos, que inicou a preparação da nova época em Alvalade e se transferiu depois para o clube espanhol do Eibar, em declarações ao jornalista João Gomes Dias, mostrou-se convicto de que o “Sporting tem todas as condições para passar a eliminatória”.



A equipa leonina defronta o Steaua, a partir das 19h45, na Arena Nacional de Bucareste, num jogo que poderá ser visto em direto na RTP1 e com relato na Antena1.



O defesa-central elogiou a coesão defensiva da sua ex-equipa e acrescentou: “o Sporting acaba por marcar pelo menos um golo em 95 por cento dos jogos em que participa e por isso acabará por triunfar, porque o grupo tem qualidade”.





Paulo Oliveira sabe que a passagem do Sporting à fase de grupos da “Champions” é importante para o clube e diz que a dedicação que jogadores e treinadores colocam no trabalho é merecedora desse prémio.Sobre o campeonato português o defesa constatou o início fulgurante dos três “grandes” que disse estão “muito focados e mentalizados para ganhar o campeonato”.A propósito do futuro da competição o futebolista não teve dúvidas em afirmar: “Será uma luta até ao fim e onde triunfará a regularidade. Se o Sporting ganhar, tanto melhor”.O jogador está empenhado em justificar os quatro milhões de euros que o Eibar pagou por ele ao Sporting, o que faz dele o jogador mais caro da história do clube basco.O camisola “12” do Eibar está satisfeito com a adaptação ao novo clube e realçou a ajuda que os responsáveis do clube lhe tem dado para concretizar essa integração.No Eibar Paulo Oliveira tem a companhia de outro português Bebé e só pensa em ajudar o clube a consolidar uma lugar no principal campeonato espanhol e futebol.