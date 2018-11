Pedro Emanuel vê FC Porto a ultrapassar o Schalke 04

Mário Aleixo - RTP Comentários 28 Nov, 2018, 12:30 / atualizado em 28 Nov, 2018, 12:31 | Liga dos Campeões

O ex-defesa e agora treinador na Arábia Saudita admitiu que o jogo marcado para o Estádio do Dragão, com início às 20h00, será “o mais complicado desta fase” para os portistas.



O antigo defesa central, em declarações ao jornalista David Carvalho, alertou para o “forte processo ofensivo”, dos germânicos, ao mesmo tempo que lembrou que o FC Porto pode contrariar esse ponto forte com a sua “capacidade de transição muito incisiva”.





Pedro Emanuel que no passado defrontou a equipa alemã fez questão de frisar que a atual equipa do Schalke 04 “é bastante diferente da do passado” e como curiosidade lembrou que foi frente a esta formação que defrontou o guarda-redes Neuer, atualmente o melhor alemão no seu posto.O ex-portista frisou ainda que o atual momento da equipa portista “é mérito do clube, da equipa e de Sérgio Conceição como líder do grupo”.O campeão nacional precisa apenas de empatar com os alemães para se apurar para a fase seguinte, mas até pode perder, se, horas antes, o Galatasaray não vencer fora o Lokomotiv Moscovo, podendo, inclusive, assegurar o primeiro lugar do Grupo D a uma ronda do fim.E a existência deste cenário é deveras meritório para um clube que quer cimentar a sua posição a nível europeu, um trabalho que começou há 30 anos.Pedro Emanuel, de 43 anos, o atual treinador da equipa do Al Taawon FC da Arábia Saudita.