Pirlo antevê jogo "muito difícil" com o FC Porto e pede paciência aos jogadores

"Vai ser um jogo muito difícil. O FC Porto defende muito bem, não sofreu golos nos últimos cinco jogos da Liga dos Campeões. Tem uma equipa com um estilo muito atlético, sabem jogar compactos e temos de ter muita paciência. Não podemos forçar as ações, porque em contra-ataque são muito bons. Tem jogadores com muita força física. É uma equipa muito forte", disse Andrea Pirlo, em conferência de imprensa de antevisão da partida de quarta-feira.



Pirlo destacou ainda o "sabor especial de jogar na Liga dos Campeões" e frisou a necessidade de os italianos "jogarem com muita cabeça", de forma a conseguirem levar a melhor frente ao FC Porto.



"A Liga dos Campeões tem sempre esse sabor especial e há adrenalina. Não posso jogar, bem gostaria, mas os meus jogadores são muito melhores do que eu. Amanhã temos de jogar com muita cabeça", disse.



O técnico foi ainda questionado sobre a importância de Cristiano Ronaldo jogar em Portugal: "Ronaldo vai jogar em Portugal, é muito importante para ele e vai jogar ainda com mais vontade de marcar. Tem marcado golos em provas a eliminar e isso é um grande motivo de orgulho."



Na memória de Pirlo estão os muitos jogos em que atuou ao lado de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto. Essas "boas recordações" permitem ao treinador italiano saber que o português vai continuar a fazer "bom trabalho na 'Champions'".



"Joguei muitos jogos com o Sérgio Conceição e tenho boas recordações dele. Era um grande jogador, muito técnico e muito forte. Havia ainda Figo e Simão, dois jogadores muito fortes nos duelos individuais e que também estão no coração dos portugueses. Está a fazer um grande trabalho no FC Porto. Vai continuar a fazer esse bom trabalho na 'Champions'", frisou.



Pirlo salientou ainda a variedade de jogadores no FC Porto e revelou como os pretende travar e impedir de criar perigo: "O FC Porto tem muitos jogadores experientes como o Pepe, mas outros jovens de grande qualidade. Não lhes podemos dar espaços e não podemos permitir que eles joguem com os nossos erros. Temos de estar atentos, jogar com calma e inteligência."



O FC Porto recebe na quarta-feira, pelas 20:00, a Juventus, em partida da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, que terá arbitragem do espanhol Carlos del Cerro Grande.