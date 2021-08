A jogar com dez em grande parte do jogo, por expulsão de Lucas Veríssimo, o Benfica segurou o empate a zero e garantiu a passagem à fase de grupos da Liga dos Campeões. O Benfica apresentou-se no Philips Stadion, em Eindhoven, com uma vantagem magra de 2-1 diante de um PSV tendencialmente virado para o ataque, mas garantiu os milhões da Liga dos Campeões. Desta vez, Odisseas Vlachodimos foi mesmo o homem do jogo.