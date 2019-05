Pochettino quer "desfrutar e escrever história" com o Tottenham na final

Lusa Comentários 31 Mai, 2019, 20:04 | Liga dos Campeões

“Temos de desfrutar, porque queremos escrever história no futebol e amanhã [sábado] sabemos que temos de ganhar para fazê-la”, referiu o técnico argentino, em conferência de imprensa, realizada no palco da final, o Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid.



Para Pochettino, o percurso dos londrinos na competição mais importante de futebol europeu foi “incrível”, mostrando-se “muito orgulhoso” dos seus jogadores.



“Tudo foi incrível. Desfrutámos o caminho e creio que a atmosfera foi genial, de uma concentração tremenda. Sinto-me muito orgulhoso, porque eles foram tremendamente abertos e trabalhar e aceitar todas as nossas propostas”, manifestou.



Na final de sábado, o técnico frisa que os ‘spurs’ devem pensar apenas no seu jogo, sem esquecer o valor da equipa do Liverpool.



“Respeitamos o rival, uma grande equipa, que foi a melhor de Inglaterra juntamente com o Manchester City. Merecem estar na final e têm um técnico fantástico”, declarou.



A final da Liga dos Campeões entre Tottenham e Liverpool realiza-se no sábado, no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, pelas 20:00.