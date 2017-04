Portugueses de elite entre os artistas

Mário Aleixo - RTP 11 Abr, 2017, 08:02 / atualizado em 11 Abr, 2017, 12:18 | Liga dos Campeões

A atenção dos portugueses estará centrada no jogo da Alemanha, onde se prevê que, de início, possam entrar em campo três portugueses Raphael Guerreiro, pelo Dortmund, João Moutinho e Bernardo Silva, pelo Mónaco.



Por acréscimo o treinador dos franceses também é luso e dá pelo nome de Leonardo Jardim.





O Borussia Dortmund, vencedor da prova em 1996/97 e finalista vencido em 2012/13, recebe o Mónaco, que, ao superar o Manchester City (3-5 fora e 3-1 em casa), tornou-se o único intruso entre os quatro grandes (Espanha, Alemanha, Inglaterra e Itália).O conjunto do trio português tem sido uma agradável surpresa em 2016/17, comandando a liga francesa, com um futebol de ataque, como provam os seus 88 golos no campeonato -- registo apenas igualado na Europa pelo FC Barcelona, em Espanha.A formação de Raphael Guerreiro, que afastou o Benfica (4-0 em casa, após 0-1 na Luz), também é poderosa ofensivamente, como demonstra o seu recorde de 21 tentos na fase de grupos, o que perspetiva um embate aberto.Em Turim defrontam-se os “carrascos” do FC Porto e os atuais campeões espanhóis, que, nos "oitavos", fizeram o impossível, face ao Paris Saint-Germain, ao responderam a um 0-4 com um 6-1.Numa reedição da final de 2014/15, que os catalães conquistaram (3-1 em Berlim), o "onze" ainda de Luís Enrique parte como favorito, mas por margem reduzida, face ao poderio dos quase hexacampeões transalpinos -- seis pontos face à Roma.Com um ataque com Messi, Neymar e Suárez, pode sempre esperar-se tudo do conjunto de André Gomes, mas o "Barça", equipa com mais títulos (quatro) nos últimos 11 anos, tem sido "bipolar", capaz do tudo e do nada, como aconteceu sábado, no desaire por 2-0 em Málaga, onde complicou muito as contas internas.Se fraquejar, isso poderá ser um problema para o "Barça", mais ainda sem o castigado Busquets, face a uma Juventus muito poderosa em casa, onde soma 41 vitórias, a última sábado (2-0 ao Chievo) e seis empates nos derradeiros 47 encontros.Para encontrar o derradeiro desaire caseiro da "Juve" é preciso recuar a 23 de agosto de 2015, dia em que tombou por 1-0 na receção à Udinese (golo do francês Cyryl Théréau, aos 78 minutos), na primeira ronda da Serie A" 2015/16.