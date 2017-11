Quaresma não quer "misturar" o amor por FC Porto e Besiktas

20 Nov, 2017, 16:47 / atualizado em 20 Nov, 2017, 16:47 | Liga dos Campeões

"Não posso misturar o amor que tenho pelo FC Porto e também pelo Besiktas. São dois clubes que vão morrer comigo. Sou profissional e sei que o FC Porto quer ganhar o jogo, mas eu também quero. Vou fazer tudo para a minha equipa vencer. E, enquanto aqui estiver, darei tudo por este clube e adeptos", afirmou o internacional português, em declarações à UEFA.



Ricardo Quaresma revelou que o objetivo passa por não se "deixar afetar pelo carinho" que sente pelo FC Porto, garantindo total empenho num jogo que poderá "decidir as coisas" relativamente ao apuramento no Grupo G da 'Champions'.



"Temos estado muito bem, mas ainda nada está decidido. O nosso próximo jogo é frente ao FC Porto, e pode decidir as coisas a nosso favor. O objetivo é o apuramento. Teremos de continuar a trabalhar arduamente e fazer o ótimo trabalho que temos feito. Acredito que vamos conseguir", acrescentou.



Ao fim de quatro jornadas, Besiktas, com dez pontos, e FC Porto, seis, ocupam os dois primeiros lugares, seguidos pelos alemães do Leipzig, com quatro, e pelo Mónaco, do treinador português Leonardo Jardim, com dois pontos.



O jogo entre Besiktas e FC Porto está agendado para terça-feira às 17:00 (horas de Lisboa), com arbitragem do espanhol Antonio Mateu Lahoz.