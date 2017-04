Quarta feira europeia com cheirinho luso

Mário Aleixo - RTP 11 Abr, 2017, 08:23 / atualizado em 11 Abr, 2017, 11:55 | Liga dos Campeões

O conjunto de Cristiano Ronaldo, Pepe (lesionado) e Fábio Coentrão tem boas recordações da última visita à equipa em que agora alinha Renato Sanches, pois ai logrou, na segunda mão das meias-finais de 2013/14, uma goleada por 4-0, depois de já ter triunfado no Santiago Bernabéu (1-0).



Os "merengues", recordistas de vitórias na principal prova europeia de clubes (11 troféus), conseguiram-no sob o comando do italiano Carlo Ancelotti, que agora está no banco dos bávaros e reencontra pela primeira vez o Real Madrid.



A formação de Zinedine Zidane parte com ligeiro favoritismo, algo, no entanto, quase impercetível, face a um conjunto bávaro que, quase penta campeão alemão, estará há muito a preparar o embate com os campeões espanhóis.



O treinador do Real Madrid, o francês Zinedine Zidane, convocou os 22 futebolistas disponíveis para a visita aos alemães do Bayern Munique.



O internacional português Pepe e Varane, ambos lesionados, ficaram de fora da lista dos campeões europeus, que inclui Dani Carvajal, ainda a recuperar de um problema físico, e Fábio Coentrão, que tem estado afastado das escolhas de Zidane.



Cristiano Ronaldo integrou também a comitiva "merengue", que viajou para Munique, com a antiga estrela Raul.



Atlético de Madrid favorito claro



O duelo com o favorito mais claro joga-se em Madrid, onde o Atlético, de Tiago, parte por cima do estreante Leicester, mesmo tendo em conta que os ingleses venceram os seis primeiros encontros da "era" Craig Shakespeare, o sucessor de Claudio Ranieri, perdendo apenas ao sétimo, no domingo, com o Everton.



Muito mais experiente nestas andanças, o conjunto comandado por Diego Simeone procura a terceira final em quatro anos, após os desaires em 2014 e 21016, sempre frente ao vizinho Real, com o qual empatou 1-1 sábado, no Bernabéu.