Foto: EPA

"Todos os jogos da Liga dos Campeões devem ser vividos com grande intensidade. Amanhã [quarta-feira] não será exceção. Temos cinco finais pela frente e temos capacidade para amanhã vencer o Basileia, apesar de sabermos que é um adversário que nos vai criar muitas dificuldades", afirmou Rui Vitória.



O treinador do Benfica falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro da segunda jornada do Grupo B da 'Champions', no St. Jacob Park, em Basileia.



"Queremos muito vencer. Sabemos que o Basileia tem jogadores com muita experiência de Liga dos Campeões, mas posso garantir que vamos ter determinação e vontade. Não começámos como queríamos, mas até ao último jogo este vai ser um grupo muito disputado. Estamos preparados", frisou.LC: Rui Vitória diz que o Benfica tem capacidade para ganhar em Basileia



Questionado se a titularidade na baliza vai ser dada a Júlio César ou Bruno Varela, Rui Vitória optou por não revelar a sua decisão, lembrando uma situação quando ainda era treinador do Vilafranquense, numa situação em que optou por deixar no banco um jogador que também era seu amigo pessoal.



"Comigo jogam sempre os 11 jogadores que são o melhor para a equipa. Amanhã [quarta-feira] vou apresentar 11 jogadores que vão dar conta do recado. As minhas decisões são sempre pelo melhor da equipa", disse o treinador de 47 anos.



Na mesma conferência de imprensa, o espanhol Grimaldo negou que o Benfica tenha algum favoritismo para o jogo em Basileia e garantiu que está fisicamente disponível para poder atuar no no St. Jacob Park.



"É um jogo com duas equipas que ainda não têm qualquer ponto somado. Vai ser equilibrado. Nós queremos ganhar, mas não há favoritos", considerou o lateral esquerdo.



O jogo está agendado para as 19:45 (horas de Lisboa) e terá arbitragem do escocês Craig Thomson.





c/Lusa