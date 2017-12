Raphael Wicky diz que falta de pontos não traduzem valor do "favorito" Benfica

Lusa 04 Dez, 2017, 21:14 | Liga dos Campeões

"Obviamente que ficámos todos surpreendidos por terem zero pontos em cinco jogos. Ninguém contava com isso e não reflete a qualidade da equipa. O futebol é assim e muitas vezes não há explicação", começou por argumentar, acrescentando, por outro lado, que o Basileia "não pode pensar que vai ter um jogo fácil".



Na conferência de antevisão ao desafio de terça-feira, no Estádio da Luz, o técnico suíço voltou a recordar a goleada (5-0) histórica da primeira volta diante do Benfica, - a segunda pior de sempre dos 'encarnados' em provas europeias -, mas lembrou que não existem jogos iguais e que será pouco provável acontecer uma noite idêntica.



"Espero uma equipa do Benfica diferente. Não podemos comparar os jogos e tivemos uma noite perfeita em Basileia. Foi algo inédito para nós, um momento inesquecível. Não teremos a mesma sorte duas vezes, nem podemos descansar com o resultado", alertou.



Sem hipóteses de apuramento, quer para a fase seguinte quer para os 16 avos de final da Liga Europa, e com apenas um golo marcado, os 'encarnados' recebem os suíços com o objetivo acrescido de evitarem ser a pior equipa portuguesa de sempre na competição, mas, para isso, precisam de vencer o encontro.



Contudo, Raphael Wicky desconhece se o treinador Rui Vitória irá apresentar um 'onze' mais relaxado, considerando que o Benfica continua a ser o "favorito" a vencer a partida de despedida da 'Champions'.



"Eu não sei quais são os planos do treinador do Benfica, mas penso que terão uma boa equipa no campo e que não querem perder em casa. Para mim, o Benfica continua a ser favorito, tem uma grande equipa, mas nós temos uma situação mais favorável. Eles querem ter uma boa performance em casa perante os seus adeptos", argumentou.



Já o Basileia depende apenas de si próprio para seguir para os 'oitavos' da prova, uma vez que tem vantagem no confronto direto com o CSKA e a derrota na Luz até pode ser suficiente, isto se os russos não pontuarem em Old Trafford.



"Eles [Manchester United] poderiam ajudar-nos, mas não vamos contar com isso. Temos que estar concentrados no nosso jogo e entrar com a mesma mentalidade dos outros jogos. Se o Manchester contribuir será bom para nós e a este nível quererão ganhar em casa [ao CSKA]", terminou.



O avançado norueguês do Basileia Moha Elyounoussi, companheiro na frente de ataque do antigo avançado do Sporting Ricky Van Wolfswinkel, que vai estar de fora do encontro devido a lesão, também marcou presença na conferência de imprensa e partilhou da opinião do seu treinador.



"O Benfica é um grande clube. No final de contas ficamos surpreendidos, coletivamente são uma equipa forte e [amanhã] podem fazer um jogo fantástico", afirmou.



Com quatro golos apontados até ao momento, Elyounoussi garantiu que o Basileia atravessa um momento de "boa forma, muita confiança e tem apenas que fazer o seu jogo para ganhar" ao Benfica, sem pensar em resultados de terceiros.



Na terça-feira, o Benfica, quarto classificado do grupo A sem pontos, recebe o Basileia, segundo com nove, no Estádio da Luz, pelas 19:45, na sexta e última jornada da fase de grupos da 'Champions', partida que será dirigida pelo árbitro espanhol Jesús Gil Manzano.