Real começou festejos caseiros da `Champions`

Lusa 04 Jun, 2017, 21:01 | Liga dos Campeões

"Temos connosco uma equipa que é uma lenda, quase não conseguimos acreditar, que maravilha. Hoje, Madrid tem a melhor equipa do mundo", afirmou Manuela Carmena na receção à equipa que no sábado derrotou a Juventus por 4-1 e revalidou o título de campeão europeu, o 12.º do seu historial.



Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, agradeceu à autarca por se ter deslocado a Cardiff para assistir à final e destacou o carinho com que a equipa é sempre recebida na sede do município.



"Há duas semanas prometemos voltar e aqui estamos. Com o nosso espírito de entrega e de luta podem conseguir-se êxitos", afirmou Florentino Pérez.



A equipa do Real Madrid, que há duas semanas se sagrou campeã espanhola, ofereceu a Manuela Carmena uma réplica da Taça conquistada no sábado.



Antes, o português Cristiano Ronaldo, Sérgio Ramos e Marcelo, mostraram, na sede da Comunidade de Madrid, a Taça aos milhares de adeptos, que se deslocaram à zona das Portas do Sol para saudar a equipa.



A equipa seguirá depois num autocarro panorâmico para a Praça Cibeles, onde a aguardam milhares de adeptos para festejarem o título, devendo depois a festa deve "transferir-se" para o estádio Santiago Bernabéu.