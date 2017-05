Real e Atlético iniciam corrida à final da Champions

Mário Aleixo - RTP 02 Mai, 2017, 08:05 | Liga dos Campeões

Campeão e vice-campeão europeu jogam no estádio Santiago Bernabéu, a partir das 19h45, com transmissão e direto na RTP 1.



O confronto repete-se depois das duas equipas já se terem encontrado em 2014 e 2016 no jogo decisivo para a atribuição do troféu.



Este é o jogo que pode começar a abrir as portas da final de Cardiff, local onde se irá disputar a posse do troféu desta época.



Os “merengues” registam as baixas de Pepe, Varane e Gareth Bale, todos lesionados.



Na antevisão da partida o treinador Zinedine Zidane realçou: “Não somos favoritos. É uma meia-final e é 50% para cada equipa, como sempre antes de uma eliminatória. Temos de dar o máximo para ganhar o jogo, nada mais. Sem pensar que há um segundo desafio, fora. Temos de pensar somente na vitória”.





Entre os “colchoneros” os principais jogadores estão todos disponíveis já que Ferreira-Carrasco recuperou a tempo de uma lesão e integra a lista de convocados.No lançamento do desafio o técnico Diego Simeone mostrou-se precavido ao afirmar: “Não imagino o resultado. Espero um jogo apertado, no qual saibamos aproveitar os espaços, se é que nos vão dar algum, sabendo que o segundo jogo é em nossa casa e o nosso rival está habituado a fazer golos”.O Real Madrid procura o 12.º título europeu da sua história, ao passo que o Atlético tenta erguer o troféu pela primeira vez, depois das fianis perdidas em Lisboa e Milão.