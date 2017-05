Real Madrid e Atlético Madrid jogam esta terça-feira a primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões. O dérbi de Madrid foi transposto para a liga milionária e está a ser vivido intensamente na capital espanhola. Os dois maiores emblemas da cidade de Madrid jogam um dos maiores clássicos do mundo, com o duelo entre Cristiano Ronaldo e Antoine Griezmann a encontrar-se em destaque. A partida tem início às 19h45 e tem transmissão no canal 1 da RTP. Pode seguir também as incidências do jogo no site da RTP, nesta que é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.