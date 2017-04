Real Madrid nas "meias" da Liga dos Campeões com "hat-trick" de Ronaldo

Lusa 18 Abr, 2017, 22:27 / atualizado em 18 Abr, 2017, 22:44 | Liga dos Campeões

Depois do triunfo por 2-1 na primeira mão, a formação espanhola, detentora do troféu, voltou a bater os germânicos no Santiago Bernabéu, desta vez após prolongamento, já que o Bayern Munique empatou a eliminatória no tempo regulamentar. (Foto: Reuters - Susana Vera Livepic)



Depois do 'bis' alcançado na Baviera, Cristiano Ronaldo voltou a ser determinante, com golos aos 76, 105 e 110 minutos, e assegurou a passagem do Real Madrid, que se tornou na primeira equipa da história a alcançar pela sétima vez seguida as 'meias' da 'Champions'.

(Foto: Juanjo Martín - EPA)



Uma semana depois de ter alcançado a marca dos 100 golos nas competições europeias, Ronaldo chegou ao 100 em jogos apenas a contar para a importante competição europeia.



Com o português Renato Sanches na bancada, o Bayern Munique chegou à vantagem pelo polaco Lewandowski, na marcação de uma grande penalidade, aos 53 minutos, e beneficiou de um autogolo de Sergio Ramos, aos 78. Pelo meio, Ronaldo marcou para os 'merengues'.

(Foto: Kiko Huesca - EPA)



O chileno Vidal foi expulso aos 84 minutos e complicou a vida do Bayern Munique, que foi obrigado a jogar o prolongamento com menos uma unidade.



O Real Madrid aproveitou e, depois de Ronaldo ter marcado mais dois, Asensio fechou a contagem, aos 112, depois de grande jogada do brasileiro Marcelo, que completou 400 jogos pelo emblema espanhol.