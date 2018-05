"Reds" contra "merengues" à conquista da "Champions"

Mário Aleixo - RTP Comentários 25 Mai, 2018, 08:27 / atualizado em 25 Mai, 2018, 08:30 | Liga dos Campeões

Ronaldo e Salah são as figuras de quem se espera o papel principal no jogo decisivo para atribuição da “Champions”.



O cenário está montado e a festa pronta a rebentar. Atento a todos os pormenores desse espetáculo está o repórter da Antena 1, João Gomes Dias.





O Real Madrid participa este sábado na sua 16.ª final da Liga/Taça dos Campeões, em busca da 13.ª vitória.Os “blancos” foram implacáveis nas seis últimas decisões em que participaram.A última das quatro finais em que não saíram vencedores foi frente ao Liverpool, em 1981. A equipa de Souness e Dalglish levou a melhor sobre a formação de Del Bosque e Camacho, com um golo de Alan Kennedy.Mas os números das duas equipas foram compilados pelo jornalista João Gomes Dias.Sérgio Ramos vai disputar a sua segunda grande final no estádio Olímpico de Kiev, onde se sagrou campeão europeu a 1 de julho de 2012, com arbitragem e Pedro Proença, num jogo em que a Espanha “esmagou” a Itália, na final, por 4-0, com golos de David Silva, Alba, Torres e Mata.