Ribéry é "baixa" no Bayern para a visita ao AEK Atenas

Mário Aleixo - RTP Comentários 22 Out, 2018, 11:59 / atualizado em 22 Out, 2018, 11:59 | Liga dos Campeões

O jogador, de 35 anos, tinha sido poupado no sábado na deslocação dos bávaros ao terreno do Wolfsburgo (vitória por 3-1), num jogo em que foi suplente não utilizado.



"Não seria útil levá-lo, a viagem já é suficientemente cansativa, estará melhor em Munique", justificou o presidente do conselho diretivo do clube, o ex-futebolista Karl-Heinz Rummenigge.



O Bayern Munique é segundo classificado no grupo E da "Champions", com os mesmos quatro pontos do líder Ajax, mas pior diferença de golos. Os bávaros empataram em casa com os holandeses (1-1) e venceram no Estádio da Luz o Benfica (2-0).



Nos 21 convocados pelo técnico croata Niko Kovac para a viagem a Atenas está o internacional português Renato Sanches, que esta época tem sido mais utilizado - depois do empréstimo na temporada passada ao Swansea - e até marcou um dos golos do triunfo sobre o Benfica.





O Benfica, que segue em terceiro lugar, com três pontos, visita na terça-feira o Ajax (20h00), enquanto o Bayern Munique joga em Atenas com o AEK (17h55).