Ronaldo chega à centena de golos nas competições europeias

Inês Geraldo - RTP 12 Abr, 2017, 21:29 / atualizado em 12 Abr, 2017, 21:46 | Liga dos Campeões

Passava o minuto 77 quando Cristiano Ronaldo fez história nas competições europeias. A disputar a primeira mão dos quartos de final no Alianz Arena, contra o Bayern de Munique, Ronaldo marcou o segundo golo do Real Madrid e no jogo, tornando-se no primeiro jogador a marcar cem golos nas competições europeias.



O internacional português, que não tem estado particularmente inspirado na Liga dos Campeões desta temporada, foi fundamental para virar o resultado na Alemanha em favor dos madrilenos marcando por duas vezes na segunda parte.





O primeiro golo do internacional português na Europa surgiu em 2005, há doze anos, frente ao Debreceni, quando ainda jogava pelo Manchester United. Pelos, CR7 marcou 16 golos em 55 partidas, sendo que noso português leva mais golos que jogos disputados.São 84 golos em 79 jogos pelo Real Madrid. De sublinhar, que Cristiano Ronaldo conseguiu o 21.ºna Liga dos Campeões, e igualou Filipo Inzaghi como jogador que leva mais golos marcados frente ao Bayern de Munique.Para além da marca que atingiu esta quarta-feira, Ronaldo conta ainda no palmarés com o título de melhor marcador da liga milionária nas últimas quatro temporadas, tendo vencido o troféu da Liga dos Campeões por duas vezes.