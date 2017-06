Ronaldo, nascido para a Champions

Marcos Celso - RTP 03 Jun, 2017, 21:56 / atualizado em 03 Jun, 2017, 22:34 | Liga dos Campeões

Entrada forte dos italianos, tal como o fizeram praticamente em todos os jogos desta edição da Liga dos Campeões. Só ao passar dosquinze minutos é que o Real conseguiu equilibrar a partida.



E quem mais haveria de ser a inaugurar o marcador em Cardiff senão Cristiano Ronaldo. O internaconal português marcou o seu 11.º golo na edição da Champions - igualando Messi como melhor marcador da prova - e abriu as "hostilidades" ao passar do minuto 20.







Depois, passados sete minutos, seria Mandzukic amarcar um golo do outro mundo! Alex Sandro foi à linha e cruzou, Higuaín ajeitou e deixou à mercê de Mandzukic, que deixou todos boquiabertos, os presentes e os ausentes.



Foi um golo soberbo, com paragem da bola no peito e, em jeito de pontapé de bicicleta, a fazer a bola sobrevoar por Navas, só terminndo no fundo das redes. Assistia-se a um jogo eletrizante e a emocionar os adeptos de futebol.









Na segunda metade desta final, ambas as equipas entraram novamente a disputar cada lance como se fosse o último, com entradas à bola cada vez mais faltosas.





Surgiu então o golo de casemiro: ao minuto 60, a bola afastada da área da Juventus, sobra para o brasileiro, ex-FC Porto, mostrar a força do seu pé direito num remate de longe, sem hipóteses para Buffon. A festa tinha tons espanhóis a Juventus parecia adormecida.









Prova disso mesmo, o golo aos 63', com Ronaldo a surgir repentinamente junto à baliza adversária e a "fuzilar" para nova festa espanhola.





A partir deste momento, não se viu mais Juventus, a 'vecchia signora' ficou desorientada e assistiu à festa madrilena.





Asensio ainda aumentou, aos 90, numa altura em que os italianos já jogavam com menos um, por expulsão do colombiano Cuadrado, aos 84.



Com este triunfo, o Real Madrid tornou-se na primeira equipa a conquistar a prova em dois anos consecutivos desde que a prova se passou a chamar Liga dos Campeões, em 1992/93.













Cristiano Ronaldo, jogador do Real Madrid, conquistou hoje o quinto título consecutivo de melhor marcador da Liga dos Campeões, ao bisar na final frente à Juventus (4-1).



'Rei' absoluto dos goleadores da história da 'Champions', com 105, em 140 jogos, contra 94 de Lionel Messi, em 115 encontros, o capitão da seleção lusa foi o melhor concretizador em 2007/2008 e nas últimas cinco épocas.



Na presente edição, Ronaldo era segundo até à final, com 10 golos, apenas menos um do que Messi, que caiu nos quartos de final e foi hoje ultrapassado.



Com mais este título, Ronaldo ultrapassou Messi, tendo sido agora seis vezes melhor marcador da principal prova europeia, mais um do que o argentino.







Ainda ao serviço do Manchester United, Ronaldo foi o melhor marcador pela primeira vez em 2007/08, com oito golos, mas Messi respondeu com quatro títulos consecutivos, ao marcar nove em 2008/09, oito em 2009/10, 12 em 2010/11 e 14 em 2011/12.



Depois, voltou a ser de novo a vez do internacional luso, que marcou 12 golos em 2012/13 e um recorde de 17 na temporada seguinte.



Em 2013/14, Messi manteve um título de vantagem, mas passando a liderar por 5-4, já que ambos marcaram 10 golos, tal como o brasileiro Neymar, o único jogador que se intrometeu nesta luta na última década.



Na temporada transacta, Cristiano Ronaldo selou o segundo melhor registo de sempre, com 16 tentos, e igualou os cinco cetros do argentino.