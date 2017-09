Rui Vitória espera um jogo difícil frente ao CSKA de Moscovo

Foto: Pedro Nunes - Reuters

A equipa de Rui Vitória sabe que vai enfrentar grandes dificuldades em casa frente aos russos mas os jogadores e treinador mostram-se confiantes em fazer um bom trabalho, jogo a jogo, na Liga dos Campeões.

João Carvalho no lote de convocados

O médio do Benfica João Carvalho é a principal novidade nos convocados do técnico Rui Vitória para a receção ao CSKA Moscovo, referente à ronda inaugural da Liga dos Campeões.



O internacional sub-21 por Portugal ainda não somou qualquer minuto com a camisola dos 'encarnados' na presente época.



De resto, Rui Vitória continua sem poder contar com os lesionados Fejsa e Jardel, enquanto de fora, por opção, continuam os extremos Diogo Gonçalves e Chris Willock, o lateral-direito Douglas e os guarda-redes Paulo Lopes e Svilar.





(c/ Lusa)