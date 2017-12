Rui Vitória quer ganhar ao Basileia e dar oportunidade a alguns jogadores

Lusa 04 Dez, 2017, 20:41 | Liga dos Campeões

Em conferência de imprensa realizada no Estádio da Luz, Rui Vitória frisou que "não há jogos fáceis na 'Champions' e que se trata de um jogo diferente do que o Benfica queria nesta altura".



"Mesmo mudando algumas peças, as ideias da equipa vão lá estar. Mas queremos premiar alguns jogadores que têm sido menos utilizados", adiantou o técnico 'encarnado', que confirmou a presença entre os convocados do avançado mexicano Raul Jimenez.



O facto de o Benfica ter, até ao momento, registado a pior 'performance' de sempre de uma equipa portuguesa na Liga dos Campeões - é quarto classificado do grupo A, com zero pontos em cinco jornadas -, não parece preocupar em demasia Rui Vitória.



"Não estou preocupado com a forma como os adeptos olham para o meu trabalho. Isto vale o que vale. Só passa esta fase de grupos quem cá está. Vamos olhar para a frente, pois ainda temos muita coisa para ganhar no campeonato, na Taça de Portugal e na Taça da Liga", destacou o 'timoneiro' do conjunto da Luz.



Há cerca de dois meses, o Basileia impôs uma pesada goleada por 5-0 no seu reduto. Mas o técnico da equipa suíça continua a atribuir o favoritismo aos tetracampeões nacionais.



Rui Vitória não enfatizou o peso dessa derrota e classificou o Basileia de uma equipa "pragmática e eficaz dentro do campo, que não tem problemas em defender com dez jogadores atrás da linha da bola".



"Essa questão do favoritismo nunca me convenceu", concluiu o treinador das 'águias', que manifestou um forte desejo: "Espero voltar à Liga dos Campeões na próxima época."



O jovem avançado João Carvalho foi o jogador benfiquista chamado para fazer a antevisão do jogo: "Espero um jogo complicado, no qual teremos de demonstrar a nossa qualidade para conquistar os três pontos."



João Carvalho não confirmou ter as portas da Luz abertas para sair do Benfica no chamado mercado de inverno.



"O meu cavalo está no sítio certo e sei que estou a trabalhar bem. Espero que as minhas qualidades possam surgir naturalmente. Tenho muito futebol para dar", disse.



E, a finalizar, o jogador referiu: "Ainda é muito cedo para falar em saídas no mercado do inverno. Sou jogador do Benfica e quero evoluir aqui para ser um jogador melhor."



O Benfica, quarto e último classificado do grupo A da Liga dos Campeões sem qualquer ponto averbado, defronta a equipa suíça do Basileia, segunda com nove pontos, em jogo agendado para as 19:45 de terça-feira, na Luz.



A partida será dirigida pelo árbitro espanhol Gil Manzano.