Serdar e Racic chamados no Sporting de Braga, Niakaté e Tormena de fora

O defesa central turco Serdar e o médio sérvio Racic chegaram ao clube minhoto sobre o fecho do mercado e são já opção para o técnico, em sentido contrário do também reforço Niakaté, Tormena e Iuri Medeiros, os dois últimos devido a castigo.



O defesa central francês, titular em todos os jogos do Sporting de Braga até agora, fica de fora por questões físicas, pelo que o técnico ‘arsenalista’ fica privado da dupla de centrais que tem feito alinhar já que Tormena também fica de fora.



O central brasileiro, ‘herói’ do triunfo no último clássico minhoto com o Vitória de Guimarães (1-0) com o golo marcado aos 90+8 minutos, foi expulso diante do Rangers, na última época, na segunda mão dos quartos de final, tal como Iuri Medeiros.



O treinador dos bracarenses leva 23 jogadores para a Suécia, incluindo na lista jogadores que não têm sido chamados, como Bruno Rodrigues, Borja ou Hernâni.



O Sporting de Braga, que partiu hoje para a Suécia, realiza o habitual treino no recinto do adversário pelas 18:00 (em Lisboa) e, às 17:15, Artur Jorge e um jogador fazem a antevisão da partida em conferência de imprensa.



Sporting de Braga e Mónaco defrontam-se a partir das 17:45 de quinta-feira, no Estádio Eleda, em Malmö, num jogo que será arbitrado pelo croata Duje Strukan.



Lista dos 23 convocados:



- Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Lukas Hornicek.



- Defesas: Fabiano, Dinis Pinto, Paulo Oliveira, Bruno Rodrigues, Serdar, Borja e Sequeira.



- Médios: Castro, Racic, Gorby, André Horta e Al Musrati.



- Avançados: Abel Ruiz, Diego Lainez, Ricardo Horta, Hernâni, Rodrigo Gomes, Álvaro Djaló, Vitinha e Banza.