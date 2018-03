Sérgio Conceição dá prioridade ao campeonato no lugar da Liga dos Campeões

Inês Geraldo - RTP Comentários 05 Mar, 2018, 19:46 | Liga dos Campeões

Em entrevista exclusiva à RTP, Sérgio Conceição garantiu que o FC Porto vai abordar a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões com seriedade. Revelando que a equipa vai ser realista, o treinador dos Dragões não acredita no apuramento e vira agulhas para a conquista do campeonato português, que fugiu nos últimos quatro anos.



"Perdemos a bola em zonas cruciais, e eles [Liverpool] marcaram".

Felipe quer encarar o jogo



"Claramente o nosso grande objetivo é o campeonato", declarou Sérgio Conceição."Temos de ser realistas, é extremamente difícil, estamos numa eliminatória que está muito difícil. Amanhã vamos entrar em campo para honrar aquilo que acho que é motivo de orgulho, que é o símbolo que temos ao peito e a história deste grande clube".Questionado sobre se a goleada de há três semanas aplicada no Dragão mostra a diferença entre as duas equipas, Sérgio Conceição disse não acreditar que a valia das duas equipa seja muito diferente.No entanto, o técnico portista garantiu que o jogo desta terça-feira vai ser diferente e que não pensa em rodar jogadores, por respeito à competição. Num momento em que se definem os principais campeonatos europeus, Sérgio Conceição foi perentório, o campeonato português é para ganhar.O defesa brasileiro não esteve presente no jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões por castigo, depois de ser expulso ainda na fase de grupos frente ao AS Monaco.Felipe falou sobre a exibição portista no primeiro jogo, no Estádio do Dragão, e revelou que pensa não haver tanta diferença entre as duas equipas. O brasileiro apontou o caminho para o FC Porto, explicando que a equipa deve ser mais eficaz."É um outro jogo, agora é fazer o que não foi feito no Dragão".