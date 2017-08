Sérgio Conceição destaca equilíbrio e calendário do grupo G da Liga dos Campeões

Lusa 25 Ago, 2017, 15:50 | Liga dos Campeões

O técnico avaliou as três equipas que vão defrontar o FC Porto no grupo G da Liga dos Campeões, cujo sorteio colocou no caminho dos 'dragões' as formações do Mónaco, Besiktas e Leipzig, considerando-as muito equilibradas.



O treinador dos 'dragões' assumiu que o objetivo principal é assegurar uma vaga nos oitavos de final, mas alertou que é preciso estar atento, até porque "nesta competição não há jogos fáceis", lembrando de seguida que os 'azuis e brancos' terão que ultrapassar os campeões franceses, os bicampeões turcos e os vice-campeões alemães.



"Penso que é o grupo com mais equilíbrio entre as quatro equipas, porque qualquer uma pode lutar pelo primeiro lugar e com toda a certeza é isso que vão procurar fazer. Por vezes, neste tipo de grupos, é difícil somar muitos pontos, por isso temos que estar atentos, olhar e analisar os nossos adversários", começou por dizer o treinador.



Sérgio Conceiçao mostrou um conhecimento profundo dos adversários, recordando a sua passagem pelo campeonato francês, o domínio do Besiktas na liga turca e a emergência do Leipzig na 'Bundesliga'.



"Temos pela frente o campeão de França, que eu o ano passado tive a oportunidade de conhecer mais detalhadamente, o bicampeão da Turquia, que é sempre uma equipa muito forte, em especial no seu estádio, e depois a revelação do campeonato alemão, que não tem uma equipa recheada de estrelas, mas em que a estrela é a equipa", referiu.



Satisfeito com o calendário da fase de grupos, Conceiçao sublinhou a importância de o FC Porto jogar as primeira e últimas jornadas em casa.



"É um aspeto importante. Começamos a fase de grupos em casa com o Besiktas e terminamos também em casa, frente ao Mónaco, o que é ótimo. Nós sabemos que este mar azul é para continuar e esta força, paixão e determinação que os adeptos têm em relação à equipa é fabulosa... e com certeza que isso também terá o seu peso", concluiu.