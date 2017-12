Sérgio Conceição diz que estado de espírito do FC Porto "é o melhor possível"

Lusa 05 Dez, 2017, 20:59 | Liga dos Campeões

Sérgio Conceição tem consciência da dificuldade do encontro, que poderá permitir o acesso do FC Porto aos oitavos de final, no entanto não coloca outro cenário que não a conquista dos três pontos.

"O jogo do Benfica já faz parte do passado. Estamos totalmente focados no jogo de amanhã [quarta-feira], onde vamos ter um adversário difícil perante um treinador que está no meu top 5 dos portugueses, que é encabeçado pelo meu amigo Fernando Santos. O Leonardo Jardim tem feito um trabalho fantástico. Sei do seu potencial e do da equipa. É uma equipa jovem, mas com muita qualidade individual", reforçou o técnico na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Para vencer o encontro, Sérgio Conceição revelou que será necessário que a equipa jogue "como jogou nos últimos quatro meses", salientando, no entanto, a exceção do encontro com o Desportivo das Aves.

"Sabemos e gostamos de estar sempre no fio da navalha. No campeonato nacional, se perdemos pontos temos rivais ali à nossa espreita. Olhamos para cada jogo com ambição enorme de conseguir ganhar. Temos amanhã a possibilidade de entrar no lote das melhores equipas. Poucos acreditavam que iríamos chegar a este último jogo com a possibilidade de sermos nós a decidir o nosso futuro. É preciso continuar. É o jogo da época, porque é o próximo", disse ainda.

Sérgio Conceição salientou ainda a importância do fator casa para alcançar o objetivo num grupo que defende ser "bastante equilibrado".

O fator casa é muito importante. Tem um peso grande. É melhor jogar em casa que jogar fora numa Liga dos Campeões. Este grupo é extremamente equilibrado e olhando para a última jornada, o Mónaco, que se calhar era o que mais pensariam estar em primeiro, está em ultimo. Amanhã espero que o jogo seja um pouco à imagem do que foi com o Leipzig", concluiu.

O avançado Aboubakar assume o favoritismo do FC Porto e garante que a equipa está com muita vontade de conquista os três pontos e seguir em frente na prova.

"Queremos dar uma alegria aos nossos adeptos e fazer mais um bom jogo. É um jogo capital, mas estamos bem lançados. Se o FC Porto é favorito? Com certeza. Temos essa obrigação e daremos o máximo para vencer. Se eles vêm com vontade, nós jogaremos com mais vontade ainda", disse.

O FC Porto recebe, pelas 19h45 de quarta-feira, o Mónaco, em jogo da sexta jornada do grupo G da Liga dos Campeões, arbitrado pelo sueco Jonas Eriksson.