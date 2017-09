Sérgio Conceição promete determinação no Louis II

Foto: Reuters

Conceição encara o jogo com determinação de forma a mostrar a "grandeza" do clube azul e branco e, como tal, quer uma "resposta positiva" no jogo com Mónaco, da segunda jornada do Grupo G da Liga dos Campeões de futebol.



Em conferência de imprensa, o técnico dos 'azuis e brancos' mostrou vontade de "dar continuidade" ao bom momento na I Liga, que lidera isolado e só com vitórias ao fim de sete jornadas.



Sem André André, que está lesionado, todo o plantel está "praticamente disponível" para a visita aos monegascos e o objetivo da equipa é jogar para ganhar, mesmo que existam "empates com sabor a vitória e empates com sabor a derrota".



Sobre o Mónaco, treinado por Leonardo Jardim, Conceição elogiou o "conhecimento profundo da Liga dos Campeões e do campeonato francês" do técnico luso, mostrando vontade de se concentrar no que os portistas podem fazer e não nas fraquezas do adversário.



"Acho que nós temos que olhar para o que podemos fazer. Sabemos que depois de perdermos o primeiro jogo temos de ser ousados e irreverentes de forma equilibrada. A estratégia vai passar por aí", apontou.



O treinador da formação portuguesa destacou o "trabalho fantástico" de Leonardo Jardim e apontou "semelhanças" na forma de ver o jogo.



O técnico lembrou ainda que o FC Porto é "a equipa menos batida na Liga" e que a derrota com o Besiktas (3-1), na primeira jornada, "não mexe com aquilo que é a grande história deste clube", até porque "todos os jogos têm uma história diferente".



"Fica já aqui a promessa que amanhã [terça-feira] vamos mostrar a grandeza do FC Porto. Acredito que vamos dar uma outra ideia em relação ao que ficou com o Besiktas", asseverou.



Também presente na conferência de imprensa esteve o médio mexicano Héctor Herrera, que manifestou vontade de "trazer os pontos para casa", naquele que será "um jogo complicado".



"Sabemos que não entrámos bem na 'Champions', mas este é outro jogo e é preciso olhar para a frente. Temos de entrar com a nossa vontade de ganhar e com ambição de querer levar os pontos para casa", acrescentou.



Herrera referiu-se ainda à "situação muito difícil" que se vive no México, depois do sismo de magnitude de 7,1 na escala de Richter que abalou o centro do México na semana passada e que causou 324 mortos.



"O que aconteceu no meu país é uma situação muito difícil, muito complicada. Ajudei da forma que pude, e o FC Porto também ajudou. Quando se passam situações muito fortes, é quando os países mais se unem", comentou.



FC Porto, que ainda não pontuou, e Mónaco, de Leonardo Jardim e que empatou o primeiro encontro, defrontam-se na terça-feira, a partir das 19:45 (em Lisboa), sob arbitragem do esloveno Slavko Vincic.



c/Lusa