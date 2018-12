Sérgio Conceição sente-se "como peixe na água em ambientes quentes"

Lusa Comentários 10 Dez, 2018, 17:09 / atualizado em 10 Dez, 2018, 17:19 | Liga dos Campeões

“Vai ser um ambiente difícil, mas bom de se jogar, com muita emoção e paixão. E sou apaixonado do futebol, gosto de viver de essa forma. Sinto-me como ‘peixe na água’ em ambientes quentes. E se me insultarem, eu não vou entender”, ironizou, na conferência de imprensa de antevisão do encontro da sexta e última jornada do grupo D.



Conceição apresenta-se com o conforto de já ter garantido o primeiro lugar, com 13 pontos, seguido do Schalke 04 com oito, Galatasaray com quatro e Lokomotiv Moscovo com três. Está ainda em causa a terceira posição, que dá direito a disputar a Liga Europa.



O técnico, que deixou Militão e Octávio de fora, por precaução disciplinar, e Corona, castigado, recusou-se a falar em gestão do plantel, prometendo que vai apresentar a equipa que mais garantias lhe derem.



“Para este jogo pensei em 17 jogadores e três guarda-redes. São os que me dão mais garantia para o jogo de amanhã [terça-feira]. Estão todos preparados para jogar, ficar no banco e alguns na bancada”, disse, escusando-se a revelar se vai voltar a apostar num sistema com dois pontas de lança.



Conceição fazia parte da equipa liderada por António Oliveira que em 1996/97 estabeleceu o recorde de 16 pontos na fase de grupos da ‘champions’, sendo que um triunfo frente ao Galatasaray lhe permite igualar esse histórico registo.



“Olhamos para o momento e não para recordes. A gestão é feita dependendo dos jogos, de um ou outro problema físico que por vezes aparece e as pessoas não têm conhecimento. É tudo trabalhado ao pormenor”, frisou.



O treinador refutou a ideia de que se tratava de uma ‘poule’ fácil, recordando o equilíbrio e o estatuto de cada um – “qualquer um podia ser primeiro ou último” -, já que Galatasaray e Lokomtiv de Moscovo são os campeões da Turquia e Rússia, enquanto o Schalke 04 é ‘vice’ da Alemanha.



“Obviamente que passar em primeiro e com 16 pontos seria uma imagem do que tem sido o FC Porto nos últimos anos, um clube que a par de outros dois [Barcelona e Real Madrid] tem mais presenças (23) na Liga dos Campeões. É um clube histórico na Europa e no Mundo. Não fizemos mais do que tínhamos de fazer, passar. Com resultados muito positivos que temos e confirmar amanhã para estarmos plenamente satisfeitos com esta fase de grupos”, vincou.



Sérgio Conceição entende que os seus pupilos foram fortes em todos os parâmetros necessários à vitória, esperando mantê-la na terça-feira frente a um rival “competente” na derrota 1-0 no Dragão no que foi “talvez o jogo mais difícil até agora”.



O desafio de terça-feira, da sexta e última jornada do grupo D, será arbitrado pelo bielorrusso Aleksei Kulbakov e terá início às 17h55 de Portugal continental.