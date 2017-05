Simeone quer Atlético Madrid a enfrentar "um belo desafio" contra Real Madrid

Lusa 09 Mai, 2017, 18:44 | Liga dos Campeões

O técnico argentino, de 47 anos, afirmou ainda que confia "muitíssimo" nos futebolistas à disposição, de quem espera "um grande jogo".



"Temos de defender bem, para obviamente estar muito mais minutos dentro do jogo. Estar dentro do jogo vai dar-nos opções para ir minuto a minuto, segundo a segundo, em busca do que queremos, que é passar a eliminatória", resumiu o treinador do português Tiago nos 'colchoneros'.



As duas formações defrontam-se na quarta-feira, pelas 19:45, naquele que será o último jogo europeu do Vicente Calderón, uma vez que o 'Atleti' se vai mudar para o novo Wanda Metropolitano na próxima temporada.



O argentino quer vingar as duas finais perdidas na liga milionária para os 'merengues', em 2014 e 2016, com uma equipa que se sente "confiante" e "conhecedora dos seus pontos fortes".



"Se eu precisasse de motivar os meus jogadores para um jogo como este, teria de abandonar o clube", atirou Simeone.



O 'capitão' de equipa Gabi, de 33 anos, disse em conferência de imprensa que a equipa "nunca se dá por vencida" e pediu "equilíbrio emocional" aos colegas para que possam "sentir a 'remontada'".



No jogo da primeira mão, no Santiago Bernabéu, o Real Madrid venceu o Atlético por 3-0, com três golos do português Cristiano Ronaldo, o que lhe permitiu chegar a uma histórica marca de 400 golos pelos 'merengues'.



Na outra meia-final da 'Champions', a disputar hoje, a Juventus defronta em casa o Mónaco, de Leonardo Jardim, Bernardo Silva e João Moutinho, com uma vantagem de dois golos (2-0) trazida do Principado.