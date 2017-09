Slavko Vincić arbitra Mónaco-FC Porto na Liga dos Campeões

Lusa 24 Set, 2017, 16:17 | Liga dos Campeões

O FC Porto chega ao Mónaco depois de ter perdido na estreia na ‘Champions’, no Dragão, com o Besiktas (3-1), enquanto a equipa monegasca, treinada por Leonardo Jardim e que conta com João Moutinho e Rony Lopes, empatou na Alemanha com o Leipzig (1-1).



O outro jogo do grupo, em que o Besiktas recebe os alemães, terá arbitragem do russo Sergei Karasev.



Benfica e Sporting apenas disputam na quarta-feira os seus jogos da segunda jornada na competição, com as ‘águias’ a visitarem os suíços do Basileia, e os ‘leões’ a receberem o FC Barcelona.