Sporting-Anderlecht e Benfica-Palma na "Champions" de futsal

Os "leões" competem na primeira meia-final, pelas 18h00 locais (17h00 em Lisboa), e o Benfica na segunda, a partir das 21h00 (20h00), ambas em 5 de maio, uma sexta-feira.

Os vencedores defrontam-se na final de 7 de maio, um domingo, pelas 20h00 locais (19h00 em Lisboa), que, pela primeira vez na história, pode ser 100% portuguesa. O jogo decisivo é antecedido do embate de atribuição do terceiro lugar, pelas 17h00 (16h00).

O Benfica, campeão europeu em 2009/10, e o Sporting, vencedor da "Champions" em 2018/19 e 2020/21, podem protagonizar uma inédita final 100% portuguesa na edição 2022/23 da Liga dos Campeões de futsal, ao serem terem sido separados nas meias-finais.

O Sporting, vencedor de duas das derradeiras quatro edições e finalistas das duas últimas, vai para a 10.ª presença em fases finais da prova, entre finais a 4 e a 8, enquanto o Benfica, que conta duas presenças no jogo decisivo, soma a sétima.



Em contraste, o Anderlecht e o Palma Futsal são estreantes numa fase decisiva da competição, na qual não estará, assim, a formação espanhola do FC Barcelona, detentora do troféu (4-0 ao Sporting na final de 2021/22, em Riga).



Sporting e Benfica estiveram em simultâneo em três fases finais, mas nunca se encontraram, nem nas "final four" de 2010/11 e 2021/22, nem na "final eight" de 2020/21.



Na época passada, em Riga, capital da Letónia, os "leões" superaram nas meias-finais os franceses do ACCS por 6-2, enquanto as "águias" perderem por 5-4, após prolongamentos, com o FC Barcelona.