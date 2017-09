O Sporting entra esta quarta-feira em campo com um duro teste para manter a liderança do Grupo D. A equipa de Jorge Jesus vai defrontar o Barcelona, que ainda não perdeu qualquer ponto na Liga Espanhola. O técnico dos Leões avisou que não vai haver antídoto especial para travar Lionel Messi mas que o Sporting vai estar atento às movimentações do argentino. A partida tem início às 19h45. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTPe ouvir o relato em direto na Antena 1. Esta é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.