Sporting em alta enfrenta PSV na "Champions"

Depois do triunfo na receção aos franceses do Lille (2-0), na ronda inaugural da fase de liga da "Champions", a equipa orientada por Rúben Amorim, que soma sete triunfos em outros tantos desafios na liderança da I Liga portuguesa, quer voltar a mostrar-se a um bom nível na prova mais importante de clubes da UEFA.Do outro lado, vai estar um opoente que lidera, igualmente, o campeonato do seu país, com o mesmo número de vitórias, mas iniciou a Liga dos Campeões com um desaire em Turim, ante a Juventus (3-1).Para a partida em Eindhoven, Amorim revelou que o central St. Juste, lesionado desde julho, ainda não estará apto, apesar de ter viajado com a equipa, e que Matheus Reis sofreu uma pequena lesão recentemente, enquanto Marcus Edwards e Pedro Gonçalves, ausentes dos dois últimos jogos oficiais, continuam a recuperar das respetivas lesões.O desafio da segunda ronda está agendado para as 20h00 em Lisboa) e terá arbitragem do italiano Marco Guida.