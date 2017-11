Sporting empata e adia qualificação na Youth League

Lusa 22 Nov, 2017, 16:18 | Liga dos Campeões

A equipa lisboeta inaugurou o marcador aos 28 minutos, com um golo de Pedro Ferreira, mas o Olympiacos restabeleceu a igualdade de imediato, aos 30, por intermédio de Voilis, antes de Elves Baldé permitir a defesa do guarda-redes grego na marcação de uma grande penalidade, aos 43.



O Sporting manteve-se no segundo lugar, a quatro pontos do FC Barcelona, virtual vencedor do grupo, e pode assegurar ainda hoje a qualificação para os ‘play-offs’ de acesso aos oitavos de final, caso a Juventus não vença o clube espanhol. O Olympiacos ocupa a quarta e última posição.