Sporting espreita a Champions

RTP 15 Ago, 2017, 10:01 / atualizado em 15 Ago, 2017, 10:04 | Liga dos Campeões

Para o confronto com Steaua, o Sporting não pode contar com o influente médio William Carvalho, suspenso, e o treinador Jorge Jesus deixou também de fora dos convocados o defesa Fábio Coentrão, por opção.



Os leões, que jogam em Bucareste em 23 de agosto, procuram juntar-se ao Benfica e ao FC Porto, campeão e segundo classificado da I Liga na época passada, que se qualificaram diretamente para a fase de grupos da Liga dos Campeões.



A equipa lisboeta nunca defrontou o vice-campeão romeno em jogos oficiais, mas já mediu forças com várias equipas daquele país, casos do Timisoara (1990), Dínamo Bucareste (1991) e Vaslui (2011), tendo vencido sempre em casa e perdido sempre fora.



O jogo no Estádio José Alvalade, em Lisboa, tem início às 19:45 e será arbitrado pelo alemão Felix Brych.



(com Lusa)