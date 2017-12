Sporting falha o milagre e Benfica não evita pesadelo

Mário Aleixo - RTP 06 Dez, 2017, 08:30 / atualizado em 06 Dez, 2017, 08:30 | Liga dos Campeões

Sem depender apenas de si, o Sporting precisava vencer em Barcelona para evitar a Liga Europa, mas perdeu por 2-0, enquanto a Juventus ganhou pelo mesmo resultado em casa do Olympiacos: já fora das provas europeias, até da Liga Europa, o Benfica lutava pela imagem e dinheiro, mas sofreu nova derrota, por igual 2-0, frente aos suíços do Basileia, que assim seguem em frente.



Jorge Jesus tinha planos para vencer um Barcelona com e sem Messi: o astro argentino apenas entrou em jogo aos 61, mas o Sporting, que deixou no banco as suas estrelas ofensivas -- Bas Dost e Gelson apenas entraram após o intervalo -, raramente incomodou, na primeira parte, uma muito remendada equipa catalã.



Os espanhóis marcariam de canto, com desvio de cabeça de Paco Alcácer (59), depois de Gelson falhar o corte ao primeiro poste, e sentenciariam a partida aos 90+1, num autogolo de Mathieu, a tentar evitar que a bola acabasse nos pés do mesmo Alcácer.



Apesar da derrota o treinador do Sporting, Jorge Jesus, deixou uma palavra de alento aos seus jogadores.





Benfica desolador

O Barcelona venceu o grupo com 14 pontos, seguido da Juventus com 11, o Sporting, que assim disputará a Liga Europa, concluiu com sete, enquanto o Olympiacos fez apenas um.O jogador português do "Barça", André Gomes, ficou feliz com o triunfo.Já sem qualquer hipótese de seguir em frente, ao Benfica restava a defesa da honra e 1,5 milhões de euros para conquistar, mas tudo voltou a correr mal e as "águias" saem da liga milionária com impensáveis zero pontos, no pior registo de sempre de uma equipa portuguesa na principal prova de clubes da Europa.Em contra-ataque, o médio norueguês de origem marroquina Mohamed Elyounoussi (05) fez, de cabeça, o 1-0, sendo que o segundo e definitivo tento chegou em livre e um segundo cabeceamento do jovem avançado suíço de origem camaronesa Dimitri Oberlin Mfomo (65).Em jeito de balanço o treinador do Benfica, Rui Vitória, faliu em circunstâncias atípicas para classificar a participação dos encarnados na "Champions".O Manchester United de José Mourinho deu a volta ao marcador e venceu o CSKA por 2-1, concluindo com 15 pontos, seguido do Basileia com 12, dos moscovitas com nove, disputando a partir de agora a Liga Europa, e do Benfica, sem pontos.