Sporting garante entrada direta na fase de grupos da "Champions"

Com esta vitória, o Sporting, que lidera o campeonato com 79 pontos, garantiu um dos dois primeiros lugares do campeonato, uma vez que tem 13 pontos de vantagem em relação ao terceiro classificado, o Benfica (66), que tem apenas 12 pontos por disputar nos quatro jogos que lhe faltam.



Os dois primeiros classificados da I Liga garantem a entrada direta na "Champions", enquanto o terceiro vai disputar a terceira pré-eliminatória, de modo a tentar assegurar uma terceira vaga lusa na fase de grupos.



O Sporting regressa à fase de grupos da "Champions", na qual esteve pela última vez na época de 2017/18, então treinado por Jorge Jesus, atual treinador do Benfica, beneficiando assim de um importante encaixe financeiro pela entrada na competição mais importante de clubes na Europa.



Desde que o modelo da Liga dos Campeões foi alterado, os "leões" estiveram presentes por oito vezes na fase de grupos (1997/98, 2000/01, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2014/15, 2016/17 e 2017/18), somando na próxima época a nona participação, tendo, em apenas uma ocasião, avançado para a fase a eliminar.



Em 2008/09, o Sporting terminou em segundo no seu grupo, atrás dos espanhóis do FC Barcelona, que acabaram por vencer a competição, e à frente dos ucranianos do Shakhtar Donetsk e dos suíços do Basileia, e foi apurado para a fase seguinte.



Nos oitavos de final, os "leões" apanharam pela frente os alemães do Bayern Munique e foram vergados a duas pesadas derrotas (5-0 em casa e 7-1 na Alemanha), naquela que ainda é a eliminatória mais desequilibrada (1-12) nesta fase da competição.



Nas épocas 1997/98, 2007/08, 2014/15 e 2017/18, os "leões" terminaram no terceiro lugar do grupo, enquanto nas temporadas 2000/01, 2006/07 e 2016/17 ficaram em último.



O terceiro lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões das épocas 2014/15 e 2017/18 relegou o Sporting para a Liga Europa.