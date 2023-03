Sporting nos quartos da UEFA Youth League com goleada frente ao Ajax

O ganês Abdul Fatawu foi o jogador em destaque, ao fazer um ‘hat-trick’, aos 36, 73 e 79 minutos, ao que se juntaram os golos de Rodrigo Ribeiro, aos 75, e Mateus Fernandes, aos 85. Tristan Gooijer fez o golo de honra dos neerlandeses, aos 87.



O Sporting chegou à vantagem através de um golo de belo efeito de Fatawu, aos 36 minutos, com um remate em arco à entrada da área, sem hipóteses de defesa para o guarda-redes Tomy Setford, que foi um dos elementos em destaque na formação do Ajax.



Já no tempo de compensação da primeira parte, a equipa orientada por Filipe Çelikkaya esteve perto de aumentar a vantagem por Samuel Justo, através de um remate à entrada da área, defendido pelo guarda-redes da formação de Amesterdão.



Apesar do domínio exercido, e das várias oportunidades de golo, o Sporting só aos 73 minutos aumentou a diferença para 2-0, novamente por Fatawu, após uma assistência de Diogo Cabral, que tinha entrado aos 66 minutos, para render Afonso Moreira.



O Sporting chegou ao terceiro golo por Rodrigo Ribeiro, aos 75 minutos, na recarga a um remate de Diogo Travassos defendido por Tommy Setford, e ao quarto novamente por Fatawu, aos 79.



Já com os ‘dois pés’ nos ‘quartos’, o Sporting elevou a vantagem para 5-0 por Mateus Fernandes, aos 85 minutos, com um toque de calcanhar numa recarga, e, os 87, o Ajax amenizou a goleada com um golo de Tristan Gooijer.



O Sporting garantir, assim, com uma boa exibição e uma goleada, um lugar nos quartos de final, que será disputada novamente em reduto ‘leonino’, em 14 ou 15 de março, face vencedor da eliminatória entre Liverpool e FC Porto.