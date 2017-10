Sporting procura bloquear jogo calculista da Juventus

Mário Aleixo - RTP 18 Out, 2017, 08:34 / atualizado em 18 Out, 2017, 08:35 | Liga dos Campeões

No jogo desta quarta-feira, a partir das 19h45, estarão frente-a-frente as duas equipas que somam três pontos e se encontram a outros tantos do líder Barcelona que tem seis.



A equipa verde e branca avança para o jogo com otimismo e a ideia de conseguir bloquear o jogo da “vecchia signora”.



O treinador do Sporting, Jorge Jesus, tem boas recordações dos “bianconeri”, depois de na época 2013/14 ter empatado em Turim quando treinava o Benfica o que lhe permitiu o apuramento para a final da Liga Europa.



O técnico dos sportinguistas parece saber como bloquear o jogo das principais figuras da equipa italiana na qual pontifica, entre outros, Buffon, Chiellini, Khedira, Pjanic, Dybala e Higuain.



Quanto à equipa verde e branca tem disponível o que o técnico dos “leões” considera ser o melhor “onze” para ir a jogo.



Na antevisão da partida Jorge Jesus fez questão de revelar que Doumbia e Fábio Coentrão que estavam em dúvida deverão fazer parte das escolhas para o jogo.





Recorde-se que no histórico dos jogos com equipas italianas o saldo é favorável aos “leões” com 12 vitórias, cinco empates e 10 derrotas no total de 27 jogos.