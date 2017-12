Sporting procura conquistar o apuramento na "Champions"

Mário Aleixo - RTP 05 Dez, 2017, 08:00 / atualizado em 05 Dez, 2017, 08:03 | Liga dos Campeões

Num grupo D em que FC Barcelona e Juventus surgiam como grandes favoritos, os "leões" chegam à sexta e última jornada ainda com hipóteses de se apurar, mas precisam de vencer os catalães, já apurados, e esperar que os italianos não vençam em casa do já eliminado Olympiacos.



O jogo tem o início marcado para as 19h45, no Camp Nou, com arbitragem de Craig Thomson, da Escócia.



A transmissão do encontro é na RTP 1 e o relato na Antena 1.



A equipa leonina avança para o desafio com o melhor "onze" do momento. Acuña é a ausência mais significativa. de Fora por lesão ficam Jonathan Silva e Gelson Dala.



Em perigo de falharem o próximo jogo se virem o cartão amarelo estão Acuña, Fábio Coentrão, Bruno Fernandes e Gelson Martins.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador Jorge Jesus afiançou: "Vamos jogar sem complexos," e sobre a presença ou não de Messi adiantou que "se Messi jogar, estaremos preparados, se não também. Não vamos inventar, nem tirar nada da cartola".





No lançamento do desafio o técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, recusou desfazer a dúvida sobre a utilização ou não de Lionel Messi.A história do Sporting em Espanha não é nada positiva, uma vez que, em 11 jogos, o melhor que conseguiu foram três empates, enquanto o FC Barcelona venceu 10 dos 12 encontros em casa com portugueses, tendo uma derrota, com o FC Porto em 1972, e um empate em 2012 com o Benfica, então treinado por Jorge Jesus.