Sporting recebe super Barça com Alvalade a escaldar

Mário Aleixo - RTP 27 Set, 2017, 08:01 / atualizado em 27 Set, 2017, 08:01 | Liga dos Campeões

A formação leonina apresenta-se na máxima força e otimismo não falta à equipa verde e branca.



O treinador Jorge Jesus parece guardar uma única dúvida em relação ao “onze” inicial a apresentar: Doumbia ou Bas Dost na frente de ataque.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida o técnico português não escondeu que este poderá ser o duelo ideal para os “leões” mostrarem ao mundo do futebol que estão à altura de superar os melhores.





Também a equipa do Barcelona se apresenta com todos os principais elementos disponíveis. Para os espetadores há a garantia de verem em ação um constelação de estrelas com Messi e Suárez à cabeça mais Iniesta, Rakitic, Piqué e os portugueses Nelson Semedo e André Gomes.Elementos das direções dos dois clubes vão juntar-se num almoço de confraternização.No histórico dos confrontos entre as duas equipas regista-se a realização de quatro jogos com uma vitória para o Sporting e três para o Barcelona.O encontro terá arbitragem do romeno Ovidiu Hategan.O relato do jogo é na Antena 1.O desafio está a motivar um interesse global. Estão acreditados jornalistas de dez países. Presentes estarão oito canais televisivos com direitos de transmissão mais 14 sem os respetivos direitos, 15 rádios e 46 publicações da imprensa escrita.