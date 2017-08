Steaua poupa titulares para receber o Sporting e vence dérbi de Bucareste

Lusa 19 Ago, 2017, 22:47 | Liga dos Campeões

Foi uma autêntica revolução que o técnico do Steaua fez com o objetivo de poupar a equipa para o jogo da segunda mão do 'play-off' da Liga dos Campeões, ao mudar nove dos jogadores que alinharam de início em Alvalade, na terça-feira, e que são habituais titulares.



Nicolae Dica repetiu apenas dois jogadores no 'onze' inicial, o guarda-redes Nita Florin e o médio Mihai Pintilli, poupando os restantes nove para o jogo da segunda mão, em Bucareste, na quarta-feira, o que diz bem da importância que o mesmo está a ser encarado pelos responsáveis do Steaua, que prometem um prémio de 120 mil euros a cada jogador em caso de apuramento para a fase de grupos.



Mesmo com um 'onze' maioritariamente formado por suplentes, o Steaua conseguiu vencer o dérbi no terreno do Juventus, que começou o jogo praticamente a vencer graças ao autogolo do central português Artur Jorge, ex-Sporting de Braga, logo no primeiro minuto, ao introduzir a bola na própria baliza na tentativa de aliviar um cruzamento rasteiro do ataque da equipa da casa.



O Steaua virou o resultado ainda na primeira parte, com golos do médio Romario Benzar e do avançado Dennis Man, aos 22 e 34 minutos, respetivamente.



A equipa da Juventus ficou reduzida a dez unidades por expulsão de Iulan Carabela, aos 73 minutos, por acumulação de cartões amarelos.



No 'banco' da Juventus sentou-se o guarda-redes português Pedro Mingote, que não chegou a entrar em campo, e pelo Steaua alinhou durante os 90 minutos o defesa-central Artur Jorge, ex-Sporting de Braga.



O Steaua de Bucareste alcançou um nulo na deslocação a Alvalade, na terça-feira, na primeira mão do 'play-off' de acesso à fase de grupos da da Liga dos Campeões, e recebe na próxima quarta-feira os leões na segunda mão.