Superliga. Presidente da UEFA garante continuidade da "Champions"

”, considerou o responsável máximo do futebol europeu, três dias depois da criação da Superliga e do fracasso da mesma nas últimas horas.Nas meias-finais da "Champions" encontram-se Paris Saint-Germain, Manchester City, Chelsea e Real Madrid, os três últimos cofundadores do projeto fechado da Superliga de futebol, embora os ingleses já tenham desistido.”, disse Ceferin em entrevista ao canal esloveno Pop TV.O presidente da UEFA justificou o atual cenário, apesar de a UEFA ter manifestado nos últimos dias que consideraria a exclusão de qualquer competição nacional e internacional para os 12 clubes dissidentes da "Champions".O projeto da Superliga, anunciado no domingo, acabou por ruir antes de começar, primeiro com o abandono de Manchester City, Manchester United, Tottenham, Arsenal, Liverpool e Chelsea, e, depois, com as desistências do Inter de Milão e Atlético de Madrid.Na entrevista de quarta-feira, Ceferin apelou a uma “reconstrução da unidade” no futebol europeu, mas disse que os clubes dissidentes “vão ter consequências”, embora refira que será tido em conta, com os clubes ingleses, o terem assumido o erro.Em relação à participação futura de outros clubes nas competições, o dirigente disse que espera que contactem a UEFA e que será um assunto a entregar ao departamento jurídico do organismo que rege o futebol europeu.”, disse o presidente da UEFA.